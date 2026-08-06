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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع ميدانيًا انتظام خدمات مبادرة «100 يوم صحة» بوحدتي عرب مطير وعرب الأطاولة بالفتح|صور

محافظ أسيوط يتابع انتظام تقديم خدمات مبادرة "100 يوم صحة" بوحدتي عرب مطير وعرب الأطاولة بالفتح
محافظ أسيوط يتابع انتظام تقديم خدمات مبادرة "100 يوم صحة" بوحدتي عرب مطير وعرب الأطاولة بالفتح
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" بوحدتي طب أسرة عرب مطير وعرب الأطاولة بمركز الفتح، لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والوقوف على مستوى الأداء داخل الوحدات الصحية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المجانية، بما يحقق أهداف الدولة في بناء منظومة صحية متطورة ومستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وناصر سالم رئيس مركز ومدينة الفتح، والدكتور محمد سيد وكيل المديرية للشؤون الوقائية، والدكتور نهى عبدالله مدير إدارة المبادرات بمديرية الصحة، والدكتورة سوزان سيف الدين مدير الإدارة الصحية بمركز الفتح، والدكتور كمال حسن مدير وحدة طب أسرة عرب مطير، والدكتور محمد جمال سيد مدير وحدة طب أسرة عرب الأطاولة, الدكتورة سوسنة موسى مدير إدارة الجودة بفرع وسط الصعيد للتأمين الصحي.

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد وحدة طب أسرة عرب مطير، حيث تابع سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، وعيادة طب الأسرة، وغرفة التعقيم، وعيادة الأسنان، وقسم التطعيمات، ومعمل التحاليل، واطلع على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بسرعة دعم المعمل بجهاز صور دم أوتوماتيكي وجهاز كيمياء حديث لإجراء تحاليل السكر ووظائف الكبد والكلى والدهون، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات التشخيصية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

كما تفقد المحافظ الفرقة الطبية المتحركة التابعة للمبادرة، والتي تضم العيادة المتنقلة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة، واطلع على أعمال الكشف الطبي والتوعية والتثقيف الصحي، مشيدًا بجهود الفرق الطبية في تنفيذ المبادرة، ومؤكدًا ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، مع تذليل أي معوقات لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأكد اللواء محمد علوان أن مبادرة "100 يوم صحة" تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز جهود الدولة في الارتقاء بصحة المواطنين، من خلال تقديم حزمة متكاملة من خدمات الفحص والكشف المبكر والعلاج والتوعية الصحية بالمجان، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز ثقافة الوقاية، والاكتشاف المبكر للأمراض، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ المبادرة بصورة يومية لتحقيق مستهدفاتها والوصول بخدماتها إلى جميع المواطنين.

وأضاف المحافظ أن مديرية الشؤون الصحية دفعت بـ19 عيادة متنقلة مجهزة تجوب القرى والمناطق النائية والأكثر احتياجًا طوال فترة المبادرة، لتقديم خدمات صحية وعلاجية ووقائية مجانية، بما يضمن وصول الخدمة الطبية للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد فعاليات المبادرة بوحدة طب أسرة عرب الأطاولة، حيث تابع انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، واطلع على سير العمل بالعيادات المختلفة، مشيرًا إلى أن الوحدة تُعد إحدى الوحدات الصحية الـ14 التي حصلت على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) بنسبة إنجاز 100%، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعكس جاهزية الوحدات الصحية بالمحافظة لتقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، ويؤكد استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية الأساسية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن المديرية أعدت خطة متكاملة لتنفيذ المبادرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، من خلال انتشار الفرق الطبية الثابتة والمتحركة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، ومنها دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، إلى جانب خدمات الفحص والتوعية الصحية، بما يعزز جهود الدولة في التوسع في خدمات الوقاية والاكتشاف المبكر، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أسيوط محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة طب أسرة الخدمات الطبية

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