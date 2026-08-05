محافظ أسيوط: تنفيذ إزالات فورية لـ10 حالات تعدي ومخالفات بناء

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات الإزالة الفورية لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي للبناء العشوائي، وفرض سيادة القانون، مشيرا أنه لا تهاون مع أي مخالفة يتم رصدها، وسيتم التعامل معها فورًا في المهد حفاظًا على حقوق الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء تواصل حملاتها اليومية لرصد مخالفات البناء والتعديات، حيث تمكنت من تنفيذ 10 حالات إزالة فورية لمخالفات وتعديات بمراكز أبنوب والقوصية وحيي شرق وغرب مدينة أسيوط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة لمنع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبو رحمة رئيس المركز، نفذت عددًا من الإزالات الفورية، شملت إزالة مخالفة بناء في المهد بقرية المعابدة، وإزالة مبنى من البلوك مقام على أرض أملاك دولة بقرية الشنابلة، وفك شدة خشبية لسقف الدور الأرضي لأحد المباني المخالفة بالقرية، إلى جانب إزالة مخالفة بناء بدون ترخيص عبارة عن شدة خشبية وأعمدة للدور الثاني العلوي بقرية كوم أبو شيل التابعة للوحدة المحلية بالحمام، وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز، وتحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية بالمعابدة والحمام والشنابلة وكوم أبو شيل، ومسؤولي المتابعة الميدانية، قبل استكمال أعمال البناء المخالف.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز، نفذت إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، بمشاركة صالح البارودي وأشرف طنطاوي نائبي رئيس المركز، في إطار التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

كما أوضح أن حي غرب مدينة أسيوط، برئاسة أيمن محروس رئيس الحي، نفذ إزالة فورية لأعمدة وسملات خرسانية مقامة بالمخالفة على أرض زراعية بمنطقة سيد، وذلك بمشاركة محمد حسين نائب رئيس الحي، والفنيين بالإدارة الهندسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته، واصلت رئاسة حي شرق مدينة أسيوط، بقيادة أبو العيون إبراهيم العياط رئيس الحي، حملاتها المكثفة لإزالة مخالفات البناء، حيث تم استكمال إزالة برج مخالف بمنطقة نزلة عبداللاه، وجارٍ استكمال إزالة باقي الأدوار المخالفة بالعقار، إلى جانب إزالة أعمدة الدور الرابع العلوي بعقار مخالف بمنطقة الوليدية بحارة هاشم حماد المتفرعة من شارع إسماعيل الشريف، وذلك تحت إشراف عمرو أبو خطوة وأكرم رجب نائبي رئيس الحي، وبمتابعة أحمد فكري رئيس قسم الإشغالات.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي مخالفة بناء أو تعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة في مهدها، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تطبيق القانون بكل حزم ودون استثناء، حفاظًا على حق الدولة، وصونًا للرقعة الزراعية، وتحقيقًا للانضباط العمراني ودعمًا لجهود التنمية المستدامة.