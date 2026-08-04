محافظ أسيوط: إطلاق أولى فعاليات برنامج التعليم المدني لتعزيز الوعي الوطني

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء الإنسان المصري وتنمية قدرات النشء والشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج الهادفة إلى تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، وفي إطار التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية لإعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة الإيجابية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، أطلقت أولى فعاليات برنامج التعليم المدني، الذي تنفذه إدارة البرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المستمر ومشاركة النشء والشباب "الإدارة العامة لبناء وتنمية القيادات الشبابية" ومنظمة اليونيسف، وذلك ضمن خطة تنفيذ البرنامج خلال شهر أغسطس 2026 بعدد 10 مراكز شباب على مستوى المحافظة، حيث استضاف كل من مركز شباب ناصر ومركز التنمية الشبابية بأبنوب فعاليات اليوم الأول بمشاركة 50 شابًا وفتاة، من بينهم عدد من ذوي الهمم.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن البرنامج يتضمن ورشًا تدريبية وأنشطة تفاعلية تهدف إلى تنمية الوعي المدني، وتعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، وتنمية روح المبادرة لدى النشء والشباب، إلى جانب دعم قيم الولاء والانتماء، وترسيخ الهوية المصرية والقومية، ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر واحترام الحريات العامة، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وأضاف المحافظ أن البرنامج يستهدف النشء من الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا، والشباب من 18 إلى 29 عامًا، ويحصل المشاركون على شهادات معتمدة عقب اجتياز البرنامج، مع إتاحة الفرصة للمتميزين للمشاركة في المؤتمر القومي للتعليم المدني الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل استثمارًا حقيقيًا في طاقات الشباب، وتسهم في إعداد جيل يمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.