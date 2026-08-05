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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شبكة "بريكس": البرازيل تسجل رقما قياسيا في عدد رواد الأعمال الأجانب

شبكة "بريكس": البرازيل تسجل رقما قياسيا في عدد رواد الأعمال الأجانب
شبكة "بريكس": البرازيل تسجل رقما قياسيا في عدد رواد الأعمال الأجانب
أ ش أ

 ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم / الأربعاء / أن البرازيل سجلت رقما قياسيا في عدد رواد الأعمال الأجانب في البلاد، حيث ارتفع العدد بنحو 2.5 مرة خلال 7 سنوات.

واشارت الشبكة الإخبارية إلى أن البرازيل سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد المواطنين الأجانب المسجلين كرواد أعمال فرديين؛ إذ تجاوز عددهم 106 آلاف رائد أعمال نشط بنهاية يونيو 2026، بزيادة بلغت 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لما ذكرته الشبكة استنادا إلى دراسة أجراها جهاز دعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة في البرازيل، يتواصل هذا النمو بوتيرة مستقرة منذ عدة سنوات، فبينما كان عدد رواد الأعمال الأجانب المسجلين في عام 2019 نحو 42.9 ألف، ارتفع هذا الرقم بحلول منتصف عام 2026 بنحو 2.5 مرة.

ويتصدر مواطنو فنزويلا القائمة بنحو 26.3 ألف شخص، وتضم قائمة الدول الخمس الأولى بوليفيا وكولومبيا والأرجنتين وكوبا، وبوجه عام، يمثل رواد الأعمال المنتمون إلى عشر دول فقط نحو 80% من إجمالي أصحاب المشاريع الفردية الأجانب في البرازيل.

وتتركز أكثر من نصف أعداد رواد الأعمال الأجانب في 10 قطاعات رئيسية، جاء في مقدمتها تجارة الملابس والإكسسوارات بالتجزئة، وصناعة الملابس، وصالونات التجميل والعناية الشخصية، فضلا عن مجالات التعليم، والمطاعم، وخدمات التوصيل، والبناء، ونقل الركاب، وتجهيز الحفلات، والأنشطة الإعلانية.

من جهة أخرى، يتركز معظم أصحاب المشاريع الصغيرة الأجانب في منطقتي الجنوب والجنوب الشرقي البرازيلي، وتأتي ولاية سان باولو في الصدارة بنحو 39 ألف رائد أعمال، تليها ولايات سانتا كاتارينا وبارانا وريو غراندي دو سول.

شبكة تلفزيون بريكس الدولية رواد الأعمال الأجانب المواطنين الأجانب المسجلين كرواد أعمال فرديين

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