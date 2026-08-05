من دار الصفا لليتيمات إلى عش الزوجية.. محافظ أسيوط يشارك "مشيرة" فرحتها

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، مراسم عقد قران إحدى فتيات دار الصفا لرعاية اليتيمات بمدينة أسيوط، في لفتة إنسانية تعكس اهتمام الدولة والمحافظة برعاية الفتيات بدور الرعاية الاجتماعية، وحرصها على مشاركتهن مختلف المناسبات الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والدكتورة راندا كامل مدير المكتب الفني بمديرية التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من مسؤولي دار الصفا لرعاية اليتيمات، وأهالي العروسين والمدعوين.

وشهد المحافظ عقد قران العريس جمال محمد، على العروس مشيرة جلال، إحدى فتيات دار الصفا لرعاية اليتيمات بشارع ثابت بحي غرب مدينة أسيوط، وسط أجواء سادتها الفرحة والبهجة، في مشهد يجسد اهتمام الدولة بدمج أبناء دور الرعاية في المجتمع، وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، بما يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والنفسي.

وحرص اللواء محمد علوان على تهنئة العروسين بهذه المناسبة السعيدة، مقدمًا لهما دعمًا ماليًا لمساندتهما في بداية حياتهما الزوجية، متمنيًا لهما حياة يسودها الاستقرار والمودة والرحمة، كما تبادل معهما الأحاديث الودية، والتقط الصور التذكارية معهما، مشاركة لهما فرحتهما في أجواء غلبت عليها مشاعر الألفة والمحبة.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وبناء الإنسان المصري باعتباره محورًا رئيسيًا في مسيرة التنمية المستدامة.

من جانبهم، أعرب مسؤولو دار الصفا لرعاية اليتيمات عن خالص تقديرهم لمحافظ أسيوط على مشاركته أبناء وبنات دور الرعاية مناسباتهم الاجتماعية، مؤكدين أن هذه اللفتات الإنسانية تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا للفتيات، وتعزز ثقتهن بأنفسهن، وتشجع على مواصلة جهود الرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي، بما يحقق لهن مستقبلًا أكثر استقرارًا وأملًا.