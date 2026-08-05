مسؤول إيراني لـ أمريكا: سيتم طردكم قريبا من الشرق الأوسط

حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي في إيران، ابراهيم عزيزي، الولايات المتحدة من يوم سوف يتم طردهم فيه من الشرق الاوسط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، كتب في منشور على صفحته الشخصية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: "ليس ببعيد اليوم الذي سيتم فيه طردكم ليس فقط من المنطقة، بل أيضاً من جميع الدول التي تستضيف حالياً قواعدكم الإرهابية.. في ذلك اليوم، ستضطرون إلى إنفاق كل ما تملكون من موارد قواعدكم لضمان الأمن على أرضكم".