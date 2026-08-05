منتخب شابات السلة 3×3 يتوج بدوري الأمم – التوقف الثاني

توج منتخب مصر لكرة السلة 3×3 للشابات ببطولة دوري الأمم – التوقف الثاني، التي تقام في مدينة المنستير التونسية، بعدما فاز على نظيره التونسي بنتيجة 12-11 في المباراة النهائية.

وشهدت المباراة النهائية تألق لاعبات المنتخب الوطني، حيث برعت فريدة مسعد بتسجيل 6 نقاط، كما تألقت جنا الشامي بإحراز 4 نقاط في سلة المنتخب التونسي.

كان منتخب مصر قد افتتح مشواره في التوقف الثاني لدوري الأمم، بالفوز على أوغندا بنتيجة 13-11، ثم حقق ثاني انتصاراته على حساب بنين بنتيجة 14-4، ليُنهي دور المجموعات متصدرًا جدول ترتيب مجموعته، قبل أن يحسم اللقب لصالحه، بعدما تغلب على تونس "صاحبة الأرض" بنتيجة 12-11 في المباراة النهائية.

ويستعد المنتخب الوطني للتوقف الثالث، الذي سيقام اليوم الأربعاء، حيث يتواجد في المجموعة الأولى رفقة منتخبي الجزائر وكينيا.

ويشارك منتخب مصر للشابات في دوري الأمم 3×3 بقائمة تضم 6 لاعبات، هن: جنا الألفي، تمارا نادر السيد، جنا الشامي، فريدة مسعد، ملك سامي، رضوى علاء، ويقودهن فنيًا الكابتن هاني حسن.