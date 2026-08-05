اليونان: إنقاذ أكثر من 50 مهاجرا قبالة سواحل جنوب جزيرة كريت

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم / الأربعاء / عن إنقاذ أكثر من 50 مهاجراً غير شرعي من قارب قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت.

ورصدت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني قارب المهاجرين على بعد 105 كيلومترات (57 ميلا بحريا) جنوب شرق قرية كالوي ليمينيس الساحلية التابعة لوحدة هيراكليون الإقليمية، وذلك بمساعدة طائرة مسيرة تابعة لوكالة فرونتكس، وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي.

من جانبه، تولى مركز التنسيق المشترك لعمليات الإنقاذ في اليونان تنسيق عملية الإنقاذ، وتم نقل المهاجرين إلى ميناء كوكينوس بيرجوس، حيث باشرت السلطات إجراءات تحديد هويتهم وتسجيلهم.

كان جنوب جزيرة كريت شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين خلال الأشهر الأخيرة، حيث تنطلق العديد من القوارب من سواحل ليبيا، ودفع هذا الارتفاع خفر السواحل اليوناني ووكالة فرونتكس إلى تكثيف عمليات الإنقاذ.