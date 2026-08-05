محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد ومدير الأمن والقيادات الأمنية

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتهيئة المناخ الملائم لاستكمال مسيرة التنمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

حيث استقبل محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء حازم سويلم مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، يرافقهما عدد من القيادات الأمنية، من بينهم اللواء سعيد عابد حكمدار أسيوط، واللواء وليد العطواني مدير إدارة مرور أسيوط، والعميد أحمد السيد مدير إدارة الحماية المدنية، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عبدالله أبوالنجا مستشار المحافظ، في إطار دعم أواصر التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وخلال اللقاء أعرب المحافظ عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية ورجال الشرطة في حفظ الأمن وصون مقدرات الدولة وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدًا أن ما تشهده محافظة أسيوط من مشروعات تنموية كبرى يتطلب استمرار أعلى درجات التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة تدعم جهود البناء والتنمية.

وأوضح اللواء محمد علوان أن المحافظة تعمل في إطار من الشراكة الكاملة مع الأجهزة الأمنية في مختلف الملفات الحيوية، وعلى رأسها إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي لمخالفات البناء، وإحكام الانضباط المروري، وتأمين المنشآت الحيوية، وسرعة التعامل مع المتغيرات الميدانية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق الصالح العام.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف قطاعات وزارة الداخلية، ولا سيما إدارات الأمن العام والمرور والحماية المدنية، في تعزيز الأمن المجتمعي، والحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية، وسرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاستقرار ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، شدد محافظ أسيوط على أن الأمن والاستقرار يمثلان الأساس الذي تنطلق منه خطط التنمية الشاملة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة، ودعم جهود الدولة في استكمال مسيرة البناء والتنمية.