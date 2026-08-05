مبادرة «يوم في حياة كل قرية» تصل إلى كفر إبراش بمشتول السوق

واصلت محافظة الشرقية تنفيذ فعاليات مبادرة «يوم في حياة كل قرية»، حيث شهدت الوحدة المحلية بكفر إبراش التابعة لمركز ومدينة مشتول السوق، فعاليات الأسبوع الثاني من المبادرة، والتي تستهدف إيصال مختلف الخدمات الحكومية للمواطنين داخل قراهم، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة بالقرى.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المبادرة تمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقار الجهات الحكومية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم والاستجابة السريعة لمطالبهم.

وتابع اللواء أ.ح محمد بهاء الدين، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، تنفيذ فعاليات المبادرة بكفر إبراش، والتي تضمنت حزمة متكاملة من الخدمات في مختلف القطاعات، حيث جرى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والقرى التابعة للوحدة المحلية، بما يسهم في تحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري.

وفي القطاع الصحي، تواجدت العيادة المتنقلة التابعة للإدارة الصحية، وتمت متابعة سير العمل بالوحدة الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والكشف على المواطنين، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة لأهالي القرية.

وشهد قطاع التموين توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، إلى جانب المرور على المخابز للتأكد من انتظام العمل وجودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات والوزن القانوني.

كما قدمت مديرية الطب البيطري خدماتها من خلال الكشف على الحيوانات وصرف العلاج بالمجان، مع تقديم الإرشادات اللازمة للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتضمنت الفعاليات كذلك تواجد ممثلي قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لاستقبال شكاوى المواطنين وبحث سبل حلها، إلى جانب تنظيم لقاءات للتواصل المجتمعي والاستماع إلى احتياجات الأهالي والتنسيق الفوري مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المبادرة ستواصل تنفيذ فعالياتها أسبوعياً بمختلف الوحدات المحلية، بهدف الوصول بالخدمات إلى المواطنين داخل القرى، وتحقيق استجابة سريعة لمشكلاتهم، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ورفع جودة الحياة في الريف.