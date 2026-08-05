لحوم متحللة ومخالفات لمخابز سياحية بحملة رقابية مكبرة بحي الشرق في بورسعيد

واصلت مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمخابز السياحية بنطاق حي الشرق، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين وإحكام السيطرة على الأسواق.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتكليفات محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف أماني مسعد صقر، وكيل المديرية.

وقاد الحملة أحمد العربي، مدير إدارة الرقابة المركزية، ومحمد السحراوي، رئيس الرقابة المركزية، وسماح رضوان، كبير المفتشين، بالتنسيق والاشتراك مع نهى الفقيري، مدير إدارة الحوكمة.

تموين بورسعيد يواصل ضبط الأسواق: تحفظ على لحوم فاسدة وتحرير محاضر عدم التزام بالتوجيه الوزاري رقم (٥) لسنة ٢٠٢٦م

أبرز نتائج الحملة والضبطيات: ضبط لحوم متحللة

تم ضبط كمية من اللحوم الفاسدة والمتحللة مخزنة داخل ثلاجة معطلة لا تعمل بأحد المطاعم الشهيرة بحي الشرق، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين، وتم التحفظ على كافة المضبوطات فورًا.

مخالفات المخابز السياحية

أسفر المرور على المخابز السياحية بالحي عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات، شملت إنتاج خبز بنقص وزن وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات وعدم الالتزام بأحكام التوجيه الوزاري رقم (٥) لسنة ٢٠٢٦م.

تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المنشآت والمخابز المخالفة، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الرادعة، تأكيدًا على استمرار التواجد الميداني لمنع أي تجاوزات تمس صحة الأهالي أو تستغل المستهلكين.