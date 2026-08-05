استمرار حملات مكافحة الحشرات والقوارض وأعمال الرش والتطهير بجميع أحياء بورسعيد | صور

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تنفيذ حملات مكافحة الحشرات والقوارض، إلى جانب أعمال الرش والتطهير، بمختلف أحياء المحافظة، وفق خطة دورية تستهدف رفع مستوى النظافة والوقاية من مسببات الأمراض.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، باستمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة

حملات مكثفة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات الناقلة للأمراض

وتُنفذ الحملات من خلال الفرق المختصة، حيث تشمل أعمال مكافحة البعوض والناموس والذباب والقوارض، باستخدام المبيدات المصرح بها، مع تكثيف أعمال الرش والتطهير في المناطق السكنية، والحدائق العامة، والميادين، ومحيط المدارس والمنشآت الخدمية، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، استمرار تلك الحملات بصورة منتظمة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تحقيق المستهدف منها، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال المكافحة والرش، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف أنحاء المحافظة