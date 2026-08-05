محافظ أسيوط: ضبط 2 طن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها وتحرير 95 محضرًا تموينيًا

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لإحكام الرقابة على تداول السلع، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالسلع المدعمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحماية حقوق المواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية الآمنة، وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، شنت حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز بعدد من مراكز المحافظة، بإشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، أسفرت عن تحرير 95 محضرًا تموينيًا متنوعًا، ورصد العديد من المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات الرقابية على الأسواق أسفرت عن ضبط 2 طن من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة والمحظور تداولها بالأسواق، كما تم ضبط 59 كيلوجرامًا من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 9 أجولة من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، إلى جانب تحرير محضر لأحد مستودعات البوتاجاز لتصرفه في 30 أسطوانة بوتاجاز منزلية صغيرة بدون وجه حق.

وأضاف المحافظ أن الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية أسفرت عن تحرير 21 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار الخبز، فيما أسفرت الحملات على المخابز البلدية عن تحرير 69 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على مواصلة الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي بجميع مراكز وقرى المحافظة، وعدم التهاون في مواجهة أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تستهدف الاستيلاء على الدعم أو الإضرار بالاقتصاد، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن استقرار الأسواق، وحماية المستهلك، وتوفير سلع غذائية آمنة وعالية الجودة للمواطنين.