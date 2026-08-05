توقيع الكشف الطبي على 740 مواطنًا خلال قافلة علاجية بإحدى قرى أسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الحياة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، تابعت تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية متعددة التخصصات بقرية بني رافع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تقديم خدمات الكشف والعلاج للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم، وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمشاركة السيد فوزي رئيس الوحدة المحلية بقرية بني رافع، وأعضاء الفريق الطبي والمنظمين للقافلة.

وأضاف اللواء محمد علوان، أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 740 مواطنًا في عدد من التخصصات المختلفة، مع تقديم الخدمات العلاجية اللازمة وصرف الأدوية وفقًا للحالات، بما يسهم في توسيع مظلة الرعاية الصحية، وضمان وصول الخدمات الطبية إلى مستحقيها، خاصة في المناطق الريفية.

وأكد المحافظ، أن القوافل الطبية تمثل إحدى الآليات الفاعلة لدعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، مشددًا على أهمية حسن تنظيم القوافل، وتوفير سبل الراحة للمترددين، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لاستمرار تنفيذها بمختلف القرى، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين، ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.