حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع رياض بحي شرق أسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعادة الانضباط إلى الشارع، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والحفاظ على المظهر الحضاري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط، برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس الحي، شنت حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع رياض، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وبمشاركة نواب رئيس الحي استهدفت إزالة جميع الإشغالات والعوائق التي تعوق حركة المارة والسيارات، وإعادة الانضباط إلى أحد الشوارع الحيوية بنطاق الحي.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة أسفرت عن رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية المخالفة، مع إلزام أصحاب المحال بالالتزام بالحدود القانونية المقررة وعدم التعدي على حرم الطريق، بما ساهم في فتح الشارع بالكامل أمام حركة المواطنين والمركبات، وتحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر العام للمنطقة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات اليومية بجميع الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، وعدم السماح بعودة الإشغالات أو أي مظاهر عشوائية تعوق حركة السير أو تؤثر على حق المواطنين في استخدام الطريق العام، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مع استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق وكافة الجهات المعنية، للحفاظ على الانضباط وتحقيق بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.