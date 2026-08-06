الصعيد يتنفس صحة.. إجراء زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) بمستشفى طيبة التخصصي بالمجان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن قيام فريق قسطرة القلب بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، بإجراء زراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة (TAVI) دون تدخل جراحي وبتخدير موضعي، إلى جانب إجراء تدخلات دقيقة ومعقدة لثلاث حالات أخرى تعاني من انسداد تام مزمن وتكلسات شديدة بالشرايين التاجية، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتقدمة، بما يسهم في تحسين كفاءة عضلة القلب وتقليل مضاعفات الجلطات وقصور الشرايين.

وأكدت الهيئة أن هذه التدخلات تمثل نقلة نوعية في خدمات القلب والقسطرة التداخلية المقدمة داخل منشآتها بمحافظات الصعيد، وتعكس التوسع المستمر في إتاحة التخصصات والتدخلات الطبية الدقيقة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتيح للمرضى الحصول على خدمات علاجية متقدمة بالقرب من محل إقامتهم.

تقنيات القسطرة القلبية المتقدمة

وأوضحت الهيئة أن إدخال تقنيات القسطرة القلبية المتقدمة داخل مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير خدمات علاج أمراض القلب داخل محافظات الصعيد، ويعكس قدرة منشآت الهيئة على تقديم تدخلات طبية دقيقة وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) تُعد من التدخلات المتقدمة لعلاج ضيق الصمام الأورطي الشديد، خاصة للمرضى الذين قد لا يكونوا مناسبين لجراحات القلب المفتوح، حيث يتم استبدال الصمام من خلال القسطرة دون الحاجة إلى شق جراحي كبير، وباستخدام التخدير الموضعي، بما يساعد على تقليل المضاعفات وتسريع التعافي وتقليل مدة الإقامة بالمستشفى.

وتابع: “تكلفة زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة TAVI تتجاوز مليون جنيه بالقطاع الخاص، بينما تتيح منظومة التأمين الصحي الشامل هذه الخدمة داخل منشآت الهيئة بمساهمة لا تتجاوز 482 جنيهًا للمريض، بما يعكس دور المنظومة في إتاحة أحدث الخدمات الطبية المتقدمة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين”.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن هذه التدخلات تعكس حجم التطور الذي تشهده منشآت الهيئة على مستوى التجهيزات الطبية والقدرات التشغيلية، بالتوازي مع الاستثمار في الكوادر الطبية الشابة، وإتاحة فرص التدريب ونقل الخبرات الحديثة، مؤكدًا أن بناء كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع التقنيات الطبية المتقدمة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستدامة نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

الفريق الطبي

من جانبه، أوضح الدكتور طارق رشيد، أستاذ القلب والانسداد المزمن واستبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة بجامعة عين شمس، وخبير القسطرة القلبية التداخلية وعضو الجمعية الأوروبية، أن تقنية زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) تمثل أحد التدخلات الحديثة لعلاج حالات ضيق الصمام الأورطي الشديد، حيث تتيح استبدال الصمام المتضرر من خلال القسطرة دون الحاجة إلى جراحة القلب المفتوح، وباستخدام التخدير الموضعي، وهو ما يقلل من التدخل الجراحي والمضاعفات المرتبطة به، ويساعد على سرعة تعافي المريض وتقليل فترة الإقامة بالمستشفى، مشيرًا إلى أن نجاح الإجراء بمستشفى طيبة التخصصي يعكس جاهزية الفريق الطبي والإمكانات المتاحة للتعامل مع هذا النوع من التدخلات المتقدمة.

هذا، وقد أُجريت التدخلات تحت إشراف ومشاركة الدكتور طارق رشيد، أستاذ القلب والانسداد المزمن واستبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة بجامعة عين شمس، وخبير القسطرة القلبية التداخلية وعضو الجمعية الأوروبية، والدكتور أيمن حازم خميس، مدرس القلب بجامعة عين شمس، وبمشاركة فريق القلب والقسطرة بمستشفى طيبة التخصصي، والذي ضم الدكتور عصام بسطاوي، رئيس قسم القلب والقسطرة، والدكتور حسين كراع، استشاري القلب والقسطرة، والدكتور محمد عبدالغفار، والدكتور أبوبكر سيد، والدكتورة لمياء فتحي، والدكتورة ماريا رفعت، أخصائيي القلب والقسطرة.

الفريق الطبي

كما شارك في نجاح التدخلات الفريق التمريضي والفني، وضم محمد علي، تمريض المجمع الطبي، ومحمد سيد، وأحمد الحمصاني، ومحمود المهدي، وشيماء محمد، من تمريض مستشفى طيبة، ويوسف محمد، أخصائي الأشعة، بما يعكس تكامل جهود جميع عناصر الفريق الطبي في إنجاح التدخلات الطبية الدقيقة.