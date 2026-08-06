قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بقتـ.ـل والده بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية حبس المتهم "م.ع.م"، 25 عامًا، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والده والشروع في قتل والدته وشقيقه داخل شقة الأسرة بمنطقة الإبراهيمية، في واقعة هزت الرأي العام وأثارت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي المنطقة.

النيابة تواصل التحقيقات

وتواصل النيابة العامة، برئاسة المستشار سامح حشيش رئيس نيابة باب شرقي، وتحت إشراف المستشار أحمد أبو غنيمة وكيل النائب العام، تحقيقاتها الموسعة لكشف ملابسات الحادث، واستكمال سماع أقوال الشهود والمصابين، والوقوف على الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع اعتداء داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الإبراهيمية، ووجود عدد من الضحايا، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار.

وبالفحص، تبين مصرع الأب إثر إصابته بطعنة نافذة، فيما أُصيبت الزوجة والابن الآخر بجروح متفرقة، وكشفت التحريات الأولية أن نجل المجني عليه هو مرتكب الواقعة، بعدما اعتدى على أفراد أسرته باستخدام سلاح أبيض.

المتهم يتعاطى المواد المخدرة

وأشارت التحقيقات المبدئية إلى أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة، بينها مخدرا الآيس والهيروين، وكان يمر بحالة من الاضطراب وقت ارتكاب الجريمة، حيث سدد لوالده طعنة قاتلة، ثم اعتدى على والدته وشقيقه، قبل أن تتم السيطرة عليه وضبطه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم التحفظ عليه تنفيذًا لقرار النيابة، فيما نُقل جثمان الأب إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات، وفحص التقارير الطبية والفنية، والاستماع إلى أقوال الشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف جميع الملابسات المحيطة بالواقعة.