سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. أعلى قيمة تصل إلى 50.35 جنيه للبيع

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع استمرار تراجع سعر الصرف مقارنة بالفترات الماضية، عقب إعلان بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أمين ماتي تحويل 1.8 مليار دولار إلى مصر، بعد انتهاء المراجعة الدورية للاقتصاد المصري والموافقة على صرف الشريحة السابعة من برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.



استقرار سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر



سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في عدد كبير من البنوك المحلية، وسط استقرار ملحوظ في التعاملات.



أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك



جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر للدولار، ليسجل 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار:

المصرف العربي الدولي: 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس: 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 49.79 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية



سجل سعر الدولار في عدد من البنوك الأخرى المستويات التالية:

بنك نكست: 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (ABK): 49.77 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.

ميد بنك: 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع.