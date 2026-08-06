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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صافرات الإنذار في مستوطنتين قرب رام الله بعد اشتباه بمحاولة تسلل مسلحين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنتين قرب رام الله بعد تسلل عناصر من المقاومة الفلسطينية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنتين قرب رام الله بعد اشتباه بمحاولة تسلل عناصر من المقاومة الفلسطينية.

ولاحقا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المدية غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، ودققت في هويات المواطنين.

في سياق متصل، أفادت مصادر أمنية فلسطينية لـ"وفا"، بأن مستوطنين نفذوا أعمال عربدة واستفزاز للفلسطينيين في منطقة "غرابة" الواقعة على أطراف بلدة سنجل، شمال شرق رام الله.

وأضافت المصادر أن مستوطنين جلبوا مواد بناء إلى البؤرة الاستعمارية المقامة على أطراف قرية الطيبة شرق رام الله، فيما تجمعت مجموعة أخرى منهم عند دوار "كرملو" القريب من القرية.

وأشارت إلى أن مجموعة أخرى من المستوطنين تجمعت، أيضا، في منطقة الحفريات قرب البؤرة الاستعمارية شمال قرية دير جرير، فيما تجمهرت مجموعات أخرى على أطراف قرية بيتللو غرب المحافظة، وعند مدخل قرية يبرود شرق رام الله (جسر يبرود)، وعلى الشارع المحاذي لقرية كفر مالك شمال شرق المحافظة.

الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار رام الله المقاومة الفلسطينية

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