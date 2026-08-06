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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الاستقبال التاريخي.. هشام يكن: مين ميسي جنب صلاح .. قصة نجاح حقيقية

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

أشاد هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالاستقبال الجماهيري الأسطوري الذي حظي به النجم المصري محمد صلاح، عقب وصوله إلى مدينة طرابزون التركية تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف نادي طرابزون سبور.

ونشر هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" تعليقًا قال فيه: “مدينة طرابزون تستقبل محمد صلاح.. مين ميسي جنب الملك المصري.. ربنا يباركلك عشان إنت فعلًا قصة كفاح، وكنت أول واحد اقتنع بيك في منتخب مصر بشهادة كابتن مصطفى يونس.”

ووصل محمد صلاح إلى مدينة طرابزون في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وظهر قائد منتخب مصر وسط حشود جماهيرية ضخمة ارتدى خلالها القميص رقم 10، والذي يُتوقع أن يحمله مع الفريق خلال الموسم الجديد، وسط استقبال استثنائي من جماهير النادي.

وكان نحو 25 ألف مشجع قد احتشدوا خارج مطار طرابزون لاستقبال محمد صلاح، حاملين اللافتات ومطلقين الألعاب النارية، في مشهد عكس حجم الحماس الكبير لانضمام النجم المصري إلى الفريق.

وتعد صفقة انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بعدما نجح النادي التركي في التعاقد مع أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، مستفيدًا من انتهاء عقده مع ليفربول.

ويأمل طرابزون سبور أن يشكل انضمام صلاح إضافة كبيرة للفريق على المستويين الفني والتسويقي، خاصة بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي، بما ضمن له المشاركة في الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

ويمتلك محمد صلاح مسيرة حافلة بالإنجازات، بعدما كتب تاريخًا استثنائيًا مع ليفربول على مدار تسعة مواسم، حصد خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية، إلى جانب الجوائز الفردية والأرقام القياسية، ليبدأ الآن تحديًا جديدًا في الملاعب التركية بقميص طرابزون سبور.

ويعوّل النادي التركي على الخبرة الكبيرة التي يمتلكها قائد منتخب مصر لقيادة الخط الهجومي، ورفع القوة التهديفية للفريق، في ظل طموحات الإدارة للمنافسة على لقب الدوري التركي وتحقيق نتائج مميزة في البطولات الأوروبية خلال الموسم الجديد.

محمد صلاح هشام يكن طرابزون

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