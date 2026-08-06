فرج عامر: محمد صلاح يعرف جيدًا ما يفعله.. وأتمنى له النجاح مع طرابزون

أكد فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ثقته الكاملة في قرار محمد صلاح بالانتقال إلى نادي طرابزون سبور التركي، مشيرًا إلى أن قائد منتخب مصر يتمتع بقدر كبير من الذكاء والحرص في اتخاذ قراراته المهنية.

محمد صلاح

وقال عامر إن محمد صلاح "شخصية في غاية الذكاء والحرص، وأكيد هو عارف هو بيعمل إيه"، مؤكدًا أن اختياره اللعب في صفوف طرابزون سبور له أسبابه الخاصة، والتي جاءت بعد دراسة وتقييم من اللاعب.

واختتم رئيس سموحة السابق رسالته بتمنياته بالتوفيق للنجم المصري في تجربته الجديدة، معربًا عن أمله في أن يواصل صلاح تحقيق النجاحات وكتابة فصل جديد في مسيرته الاحترافية مع النادي التركي.