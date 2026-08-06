اجتماع حاسم لمجلس إدارة الزمالك لحسم ملفات شركة الكرة والجمعية العمومية

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا مهمًا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية التي تخص مستقبل النادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد وترتيب الجوانب الإدارية والتنظيمية.

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ومن أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال، مناقشة موقف شركة الكرة وآليات عملها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للنادي، بما يتماشى مع اللوائح المنظمة.

كما يشهد الاجتماع مناقشة مستجدات ملف أرض النادي الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، والوقوف على آخر التطورات الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه، وذلك بحسب ما كشفه الإعلامي هاني حتحوت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.