استبعاد شريف.. الأهلي يحسم ملامح قائمته قبل السفر إلى إسبانيا

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المدرب الحسين عموتة، على عدد من القرارات المهمة المتعلقة بقائمة الفريق التي ستغادر إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية التي شهدت مناقشة أوضاع اللاعبين وتقييم احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

شهدت القائمة قرارًا باستبعاد المهاجم محمد شريف من بعثة الفريق المتجهة إلى إسبانيا، مع الاتجاه إلى رفع اسمه من قائمة الموسم الجديد، في خطوة تعكس اقتراب نهاية مشواره مع القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع دراسة عدد من العروض المحلية المقدمة للاعب، حيث تسعى إدارة الأهلي إلى حسم ملف رحيله خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يحقق أفضل استفادة للنادي واللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد.

في المقابل، حسم الجهاز الفني موقف لاعب الوسط عمر الساعي، بعدما تقرر استمراره مع الفريق وانضمامه إلى بعثة إسبانيا بصورة رسمية، عقب الانتهاء من استخراج تأشيرته.

وجاء قرار الإبقاء على اللاعب بناءً على قناعة الحسين عموتة بإمكاناته الفنية، ورغبته في منحه الفرصة خلال فترة الإعداد، من أجل تقييم مستواه بشكل كامل قبل بداية المنافسات الرسمية.

ولا يزال موقف المهاجم الشاب سمير محمد قيد الدراسة داخل الجهاز الفني، حيث يخضع ملفه للتقييم في ظل المفاضلة بين عدد من اللاعبين الشباب، إلى جانب مراجعة القائمة النهائية الخاصة باللاعبين المحليين والأجانب.

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره أو خروجه من القائمة خلال الأيام المقبلة، قبل اعتماد القائمة الرسمية للموسم الجديد.

وتؤكد هذه القرارات أن الجهاز الفني يسعى إلى إعادة ترتيب صفوف الفريق بما يتناسب مع رؤيته الفنية، من خلال الإبقاء على العناصر التي يرى أنها قادرة على تقديم الإضافة، مع فتح الباب أمام رحيل بعض اللاعبين الذين خرجوا من حساباته، وذلك استعدادًا لخوض الموسم الجديد بأفضل جاهزية ممكنة.



