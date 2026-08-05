الأهلي يواصل انتصاراته الودية بثنائية أمام بترول أسيوط استعدادًا للموسم الجديد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عروضه القوية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما حقق فوزًا وديًا على فريق بترول أسيوط بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة منذ بدايتها، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق محمد عبد الله في الدقيقة 25 من الشوط الأول، قبل أن يضيف سمير محمد الهدف الثاني في الدقيقة 68، ليؤكد تفوق الفريق ويمنحه انتصارًا جديدًا ضمن سلسلة مبارياته التحضيرية.

واعتمد المدير الفني المغربي الحسين عموتة على تشكيل ضم حمزة علاء في حراسة المرمى، وأمامه كريم الدبيس، وعمرو الجزار، وهادي رياض، وأحمد عيد، وفي خط الوسط أحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة، وعلي محمود، بينما قاد الهجوم الثلاثي أشرف بن شرقي، وأقطاي عبد الله، ومحمد عبد الله.

ويعد الفوز على بترول أسيوط الانتصار الثالث للأهلي في مبارياته الودية تحت قيادة عموتة، بعدما تغلب في وقت سابق على النصر الرياضي بنتيجة 5-1، ثم حقق فوزًا كبيرًا على لافيينا بنتيجة 7-1، في إطار البرنامج الإعدادي الذي يسبق سفر الفريق إلى إسبانيا لاستكمال التحضيرات للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي يوم 23 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى، وسط تطلعات لمواصلة النتائج الإيجابية بعد فترة إعداد شهدت أداءً قويًا على المستويين الفني والبدني.

الأهلي يتعرف على مشواره في كأس عاصمة مصر

في سياق متصل، أسفرت قرعة بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026-2027 عن وقوع الأهلي في المجموعة الثالثة إلى جانب بترول أسيوط، والمقاولون العرب، والشرقية إنبي، والجونة.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة بترول أسيوط يوم 8 أكتوبر المقبل على استاد أسمنت أسيوط، ثم يلتقي المقاولون العرب في 2 ديسمبر على استاد القاهرة، قبل أن يحصل على راحة في الجولة الثالثة. ويواجه الشرقية إنبي يوم 20 يناير 2027 على استاد السلام، ويختتم دور المجموعات بملاقاة الجونة يوم 15 فبراير 2027 على استاد القاهرة.

وتقام بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 20 فريقًا تم توزيعهم على أربع مجموعات، تضم كل مجموعة خمسة فرق، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.