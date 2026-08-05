إمام عاشور يغيب عن ودية الأهلي أمام بترول أسيوط بسبب برنامج تأهيلي

يغيب إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه الودية أمام بترول أسيوط، التي تقام مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات المارد الأحمر لانطلاق الموسم الجديد.

وجاء غياب إمام عاشور بعدما فضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي مواصلة اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي، في إطار تجهيزه للعودة تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية، وعدم المجازفة بالدفع به في المباريات الودية قبل اكتمال جاهزيته البدنية.

ويواصل الأهلي سلسلة مبارياته الودية خلال فترة الإعداد تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، بهدف تجهيز جميع اللاعبين والوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويفتتح الأهلي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الشرقية إنبي يوم 23 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري، بعدما حقق نتائج إيجابية في مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد.