مستني إيه؟.. 29 ألف طالب خلصوا تسجيل رغبات المرحلة الأولى

أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026/2027، بلغ حتى الآن 29 ألف طالب.

تسجيل الرغبات مستمر أمام طلاب المرحلة الأولى

وأضاف أن تسجيل الرغبات مستمر أمام طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط:

https://tansik.digital.gov.eg



وذلك حتى الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق 9 أغسطس الجارى، وهو الموعد المحدد لغلق باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى.

وأكمل أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب تسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، كما يمكنهم الاستفادة من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، والتي تستقبل الطلاب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا؛ لتقديم الدعم الفني والمساعدة في تسجيل الرغبات مجانًا.

وأكد عبد الغفار، أن الوزارة تواصل نشر الأدلة الإرشادية، والإنفوجرافات، والفيديوهات التوعوية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي؛ لمساعدة الطلاب على تنفيذ خطوات التنسيق الإلكتروني بصورة صحيحة، والتعريف بكافة القواعد والإجراءات المنظمة للتنسيق.

ودعا الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الصحيحة الخاصة بالتنسيق الإلكتروني، من الصفحات الرسمية للوزارة.