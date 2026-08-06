هاني حتحوت: غياب عبد الله السعيد عن تدريب الزمالك يثير التساؤلات قبل الدوري

أثار غياب عبد الله السعيد عن مران الزمالك، الذي كان من المقرر أن ينتظم فيه اليوم وفقًا لما أُعلن سابقًا، حالة من الجدل داخل أوساط جماهير القلعة البيضاء، في ظل اقتراب انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

عبدالله السعيد

وقال الإعلامي هاني حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الأزمة ترتبط بتأخر صرف مستحقات اللاعب، موضحًا أن عبد الله السعيد كان من بين اللاعبين الكبار الذين أبدوا قبل بداية المعسكر رفضهم انطلاق فترة الإعداد دون تنفيذ الوعود الخاصة بصرف المستحقات المالية، معتبرًا أن التمسك بتنفيذ الاتفاق يعكس احترافية في التعامل.

وأضاف حتحوت أن غياب عبد الله السعيد يطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة مع اقتراب انطلاق الدوري، متسائلًا عما إذا كان اللاعب سيظهر في تدريبات السبت المقبل، في وقت لم يعد يفصل الفريق عن بداية الموسم سوى نحو 12 يومًا.