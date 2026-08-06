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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي في المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

شهد الطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل مركز سمالوط شمال المنيا، اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدًا عند مدخل مركز سمالوط، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص الأولي، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليدين والساقين، فيما جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بموقع الحادث قبل نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى سمالوط النموذجي، لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

كما باشرت الأجهزة المعنية رفع آثار الحادث من نهر الطريق، لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث تكدسات، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات انقلاب السيارة.

وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، كما كلفت الجهات المعنية بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

المنيا حادث إصابة المستشفى

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