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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابةً لشكاوى المواطنين .. الجيزة تواصل حملاتها الميدانية لتحسين مستوى الخدمات

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها الميدانية للتعامل الفوري مع البلاغات التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وفي هذا الإطار، نفذت الأجهزة التنفيذية عددًا من الإجراءات الميدانية، شملت رفع تجمعات القمامة والمخلفات بمناطق صوامع إمبابة وشارع المصرف بنطاق أحياء إمبابة وبولاق الدكرور وقطعة أرض فضاء بشارع أحمد إبراهيم بحي بولاق الدكرور، إلى جانب رفع المخلفات من نفق البوسطة وبجوار سلم الطريق الدائري بمنطقة بشتيل بمركز ومدينة أوسيم وكذلك رفع مخلفات القمامة بمنطقة الصفطاوي بأرض اللواء بحي العجوزة .

كما تم غلق وتشميع كافيه بشارع عبد الحميد لطفي المتفرع من شارع بكري عليوة بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة، لإدارته دون ترخيص وتسببه في إزعاج للسكان فضلًا عن غلق وقطع المرافق ورفع المخالفات بأحد المقاهي غير المرخصة بعمارات بنك مصر بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية.

وفي قطاع المرافق تواصل المحافظة المتابعة اليومية لأعمال تطهير بالوعات الصرف الصحي بمنطقة بشتيل، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من تنفيذ خط الصرف الصحي قطر 400 مم بشارع الرشاح، وإعادة الشيء لأصله فور انتهاء الأعمال لتيسير الحركة أمام المواطنين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية حملات لإزالة خيام الفرز الخاصة بالنباشين بمنطقة الشيشيني بشارع المريوطية بنطاق فيصل، وأسفل محور عمرو بن العاص بمنطقتي المطبعة وفيصل، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع الممارسات العشوائية.

وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، تم إزالة كتلة أسمنتية من على الطريق المؤدي إلى منطقة سقارة الأثرية والتي كانت تمثل عائقًا أمام الحركة، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين والمترددين على المنطقة.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرار جهودها اليومية في متابعة شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، من خلال فرق العمل الميدانية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

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