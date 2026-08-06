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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات العمل بمركز ومدينة أطفيح

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع عز أمين رئيس مركز ومدينة أطفيح لمتابعة عدد من ملفات العمل الحيوية بالمركز وذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على نسب تنفيذ التكليفات والمشروعات الجارية.

وأكد المحافظ ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، وسرعة البت في الطلبات المستوفاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط وتطبيق القانون.

ووجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة أطفيح بإعداد حصر شامل للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف ورفع كفاءة، خاصة مداخل القرى والشوارع الرئيسية، تمهيدًا لإدراجها ضمن خطط الرصف المراحل المقبلة ، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وفيما يتعلق بمنظومة النظافة، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات، وتحسين مستوى النظافة العامة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان استدامة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطّلع المحافظ على جهود مركز ومدينة أطفيح في تحسين المظهر الحضاري، والتي تضمنت الانتهاء من تجميل أربعة مداخل هي : (المدينة،وقري كفر قنديل، القبابات، والكداية)، إلى جانب تجميل طريقي المتربة وكنيسة دير الرسل، فضلًا عن زراعة 1000 شجرة بطريق 21، وطريق صول، والكداية، والقبابات، وبمحيط مراكز الشباب، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين البيئة والمظهر العام من خلال تكثيف أعمال النظافة، ودهانات البلدورات، وتنسيق المسطحات الخضراء، ورفع المخلفات.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مركز أطفيح

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