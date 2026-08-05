استجابة لشكاوى المواطنين..الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ترفع مخلفات الشوارع وتطهر الأنفاق

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة حملات ميدانية عاجلة للاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع الإشغالات والمخلفات، وذلك في إطار التفاعل السريع والمباشر مع ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بضرورة التعامل الفوري مع مشكلات الشارع والجاهزية الميدانية على مدار الساعة.

وأصدر اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تعليمات مشددة لـ عاطف شعبان، مدير عام النظافة، بالتحرك الميداني السريع وتوجيه فرق العمل والمعدات إلى البقاع والمناطق المذكورة في شكاوى الأهالي للتعامل معها وإزالتها على الفور.

وأسفرت الحملات عن رفع كفاءة النظافة في عدد من المحاور والمناطق الحيوية، وشملت:

-حي العجوزة: التعامل الفوري مع الشكوى الواردة بشأن التراكمات بمنطقة شمال ويمين المحور بأرض اللواء، حيث تم رفع كافة المخلفات وتطهير الموقع بالكامل.

-حي الوراق: الاستجابة لشكوى الأهالي بشارع ترعة السواحل، حيث تم الدفع بفرق النظافة ورفع التراكمات وإزالة أسباب الشكوى وإعادة الشارع لملامحه الحضارية.

-حي العمرانية: رفع كميات كبيرة من مخلفات "الرتش" والتراكمات الصلبة بنفق الفكاهانية، ونظافة الموقع لفتح الطريق بالكامل أمام حركة السيارات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

وتكثف أجهزة المحافظة وهيئة النظافة والتجميل بالجيزة من حملاتها الرقابية والميدانية لرصد ومتابعة الشكاوى الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنظومات الحكومية، للتعامل الفوري معها وحلها، بما يضمن التيسير على المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري لمختلف أحياء ومراكز المحافظة.