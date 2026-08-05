محافظ الجيزة يهنئ مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتوليه مهام منصبه الجديد

قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة التهنئة إلى اللواء حاتم حسن أحمد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وذلك خلال زيارته لمقر مديرية أمن الجيزة متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية.

وأكد محافظ الجيزة تقديره للدور الوطني الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار مشيدًا بالتعاون والتنسيق المستمر بين مديرية الأمن وأجهزة المحافظة بما يسهم في تحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين.

كما أعرب محافظ الجيزة عن خالص الشكر والتقدير للواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة السابق على ما بذله من جهود مخلصة خلال فترة توليه مهام عمله وإسهاماته في دعم جهود حفظ الأمن، والتعاون مع أجهزة المحافظة في تنفيذ مختلف المهام.



وأكد الدكتور أحمد الأنصاري حرص محافظة الجيزة على استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع مديرية أمن الجيزة وكافة الأجهزة الأمنية بما يسهم في تحقيق الانضباط والتعامل الفعال مع مختلف الملفات التي تمس حياة المواطنين مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن وخدمة المواطنين.



ومن جانبه أعرب اللواء حاتم حسن أحمد عن تقديره لزيارة محافظ الجيزة مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بما يحقق الصالح العام ويعزز تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.