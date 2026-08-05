محافظ أسوان يتابع جهود فرع المجلس القومى للمرأة ضمن مبادرة " دوى .. دوائر الحكى"

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إستمرار دعم المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة والفتاة ، وتنمية قدراتهما بما يسهم فى بناء أجيال واعية وقادرة على المشاركة الفاعلة فى المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لرؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

مبادرة وطنية برعاية السيدة إنتصار السيسى

يتم مواصلة تنفيذ مبادرة " دوى" ، والتى تأتى ضمن الإطار الوطنى للإستثمار فى الفتيات، وتحظى برعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تمكين الفتيات، وصقل قدراتهن، وتهيئة بيئة داعمة تتيح لهن المشاركة الإيجابية فى مختلف مجالات الحياة .

تنظيم دورة تدريبية للميسرات

وفى هذا الإطار، واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان أنشطته المتنوعة، من خلال تنظيم فعاليات الدورة التدريبية لتدريب الميسرات فى إطار مبادرة "دوي.. دوائر الحكي"، التى ينفذها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مصر، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبى، وذلك خلال شهر أغسطس الجارى .

تدريب 15 ميسرة على أنشطة المبادرة



وإستهدفت الدورة تدريب 15 ميسرة على تنفيذ أنشطة المبادرة، والتى شملت دوائر الحكى، وحوار الأجيال، ونوادى المشاهدة والتعلم الرقمى، وحوار السياسات، ورسم الجداريات، إلى جانب التدريب على حرفة بسيطة تتمثل فى تصميم الإكسسوارات، وذلك تمهيدًا لتنفيذ معسكرات للفتيات داخل المدارس بالمحافظات العشر المستهدفة .

تمكين الفتيات وتنمية مهاراتهن

ويأتى تنفيذ هذه الفعاليات فى إطار الإعداد الجيد للميسرات، بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة فى تنمية المهارات الشخصية والقيادية للفتيات، وتعزيز قدراتهن على التعبير عن آرائهن، ومواجهة التحديات، وتنمية مهارات التواصل والثقة بالنفس، وترسيخ ثقافة الحوار والمشاركة المجتمعية .



تعكس هذه الدورة التدريبية إهتمام المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع شركائه، بإعداد كوادر مؤهلة من الميسرات لنقل الخبرات والمهارات إلى الفتيات داخل المدارس، بما يسهم فى تحقيق أهداف مبادرة "دوى" فى بناء جيل أكثر وعيًا وثقة وقدرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة فى تنمية المجتمع .