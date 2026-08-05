رقابة مشددة على الأعلاف والأسمدة.. إنجازات جديدة لمركز الأغذية والأعلاف خلال يوليو

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مواصلة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، أداء دوره الرقابي والعلمي والبحثي خلال شهر يوليو 2026، من خلال تنفيذ حزمة واسعة من الأنشطة والخدمات التي تستهدف تعزيز جودة الأعلاف، ودعم سلامة الغذاء، وخدمة قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني، إلى جانب الإسهام في دعم البحث العلمي وتأهيل الكوادر الشابة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، إن المركز استقبل خلال شهر يوليو 680 شحنة من إضافات الأعلاف، و320 عينة خاصة أُجري عليها نحو 1140 تحليلًا معمليًا، فضلًا عن سحب 606 عينات رقابية من مصانع الأعلاف، بينما استقبلت فروع المركز في أبيس وأسيوط ودمياط 535 عينة، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات الرقابية والمعملية التي يقدمها المركز.

وأوضح "الشربيني" أن المركز قام بسحب عينات، وأصدر 52 شهادة مطابقة للشحنات التصديرية، بعد استيفاء الموافقات اللازمة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية، ونفذ 98 تجربة تشغيل بإجمالي 279 عينة لخطوط إنتاج جديدة بمصانع الأعلاف، بالتنسيق مع الجهات المختصة، دعمًا لتوفيق أوضاع المصانع والارتقاء بجودة الإنتاج.

واستقبل المركز 392 شحنة أسمدة للفحص، فيما بلغ إجمالي طلبات تسجيل الأعلاف المحلية والمستوردة 437 طلبًا بإجمالي 827 استمارة، إلى جانب تسجيل 461 مركبًا من الأسمدة، وإصدار 440 شهادة تسجيل، منها 298 شهادة للأسمدة المحلية و142 شهادة للأسمدة المستوردة.

وشارك المركز بفاعلية في معرض مركز البحوث الزراعية، حيث استعرض أحدث خدماته المعملية والبحثية وابتكاراته في مجالات الأغذية والأعلاف وسلامة الغذاء والاستفادة من المخلفات الزراعية، كما شهد جناحه إقبالًا واسعًا من الزائرين والمهتمين، إلى جانب تنفيذ عدد من اللقاءات الإعلامية للتعريف بدور المركز وخدماته.

وشارك المركز في عدد من المؤتمرات والمنتديات العلمية، من بينها المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية، والمنتدى العلمي الثامن "البلطي المفتري عليه"، فضلًا عن مشاركة قياداته وباحثيه في البرامج التدريبية واللجان العلمية والاجتماعات الرسمية بمركز البحوث الزراعية.

وواصل المركز تنفيذ برنامجه للتدريب الصيفي، بمشاركة طلاب من كليات الزراعة والعلوم بعدد من الجامعات المصرية، حيث تلقى المتدربون تدريبًا نظريًا وعمليًا داخل معامل المركز وفروعه في مجالات تحليل الأعلاف، وسلامة الغذاء، والسموم الفطرية، والبيوتكنولوجي، والإنتاج الحيواني والدواجن، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.

وشهد شهر يوليو تكريم الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، تقديرًا لجهوده في دعم البحث العلمي والابتكار والتنمية الزراعية، فيما واصل المركز دوره المجتمعي والتوعوي من خلال المشاركة في الندوات والفعاليات الهادفة إلى نشر الثقافة الغذائية السليمة وتعزيز الوعي بالتغذية الصحية.

واستقبل المركز وزير الزراعة السوداني والبروفيسور إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، يرافقهما الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث اطلع الوفد على الإمكانات البحثية والمعملية للمركز ودوره في دعم منظومة الأغذية والأعلاف.

وأكدت وزارة الزراعة أن حصيلة أعمال المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال شهر يوليو تعكس استمرار تطوير منظومة الرقابة والتحليل والتسجيل، ودعم الصادرات والبحث العلمي، والاستثمار في تدريب وتأهيل الشباب، بما يعزز جودة الأعلاف وسلامة الغذاء، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والارتقاء بقطاع الإنتاج الحيواني.