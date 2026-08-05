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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يتفقد مشروع إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بالقليوبية

وزير الري يتفقد مشروع إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بالقليوبية
وزير الري يتفقد مشروع إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بالقليوبية
حنان توفيق

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم، بزيارة لمحافظة القليوبية لمتابعة حالة المنظومة المائية بنطاق المحافظة.

وكان فى استقبال الوزير، الدكتور مهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية الذى أعرب عن خالص ترحيبه بزيارة الوزير للمحافظة.

وتفقد الدكتور سويلم، برفقة الدكتور عبد الفتاح، عملية إنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة، والجارى تنفيذها ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية".

كما تفقد الدكتور سويلم ترعة الحياني، وجنابية المرصفاوية، ومصرف القليوبية الرئيسى، ومصرف المنزلة، ومصرف الحصة.

وخلال تفقدهما لعملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس، وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المقرر، مع مراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، ومتابعة أعمال الرقابة على الجودة، وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ، مع الحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة، والتعاون مع وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة التي مر على إنشائها نحو ١٥٠ عامًا.

ووجه الدكتور سويلم بقيام التفتيش الفني والمالي والإداري بالديوان العام بمراجعة موقف أحواض الري المخالفة علي ترعة الحياني، وأيضا بحث موقف مخالفات سحب المياه على جنابية المرصفاوية والإجراءات المتخذة تجاهها.

كما وجه بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقليوبية بإعداد جدول شامل يتضمن إجراءات رفع القمامة من مصرف القليوبية الرئيسى بالتنسيق مع محافظة القليوبية، وقيام مصلحة الرى بدراسة الأسلوب الأمثل للتعامل مع الحشائش الجرفية بالمصرف، وقيام كل من هيئة الصرف والمركز القومى لبحوث المياه بدراسة حالة مصرف الحصة من حيث نوعية التربة وكفاءة التشغيل.

كما وجه الدكتور سويلم بحصر كافة المخالفات على مصرف المنزلة، والتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية لإزالة هذه المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.

وأكد الدكتور سويلم دعمه الكامل لمهندسى الوزارة لتطبيق القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ علي المجاري المائية من التلوث والتعديات بكافة أشكالها، وتطبيق المنشور رقم ١ لسنة ٢٠٢٦ فى هذا الشأن.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود وزارة الموارد المائية والرى فى الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع أجهزة الوزارة لتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات الجارية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأكد أن مشروع إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس يُعد من المشروعات الحيوية التى تحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية فى تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه وخدمة الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة.

كما أكد حرص المحافظة على سرعة تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة، مع الحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية للقنطرة القديمة باعتبارها أحد المعالم الهندسية المميزة التى تعكس تاريخ منظومة الرى فى مصر، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والرى فى تنفيذ المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة.

يأتي ذلك فى إطار جولات وزير الري الميدانية بالمحافظات لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وزير الري وزارة الري هاني سويلم محافظة القليوبية قنطرة فم بحر مويس الجديدة

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