تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط بالشوارع في أسوان

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى، وتطبيق القانون، والحد من المخالفات، بما يسهم فى الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية .

تنسيق مستمر مع الأجهزة الأمنية

وأشار محافظ أسوان إلى مواصلة التنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، لدعم جهود حفظ الأمن، وتطبيق القانون، وتعزيز الانضباط المرورى بالشوارع والميادين .

تكثيف الحملات المرورية



وفى هذا الإطار ، تواصل إدارة المرور بأسوان ، بقيادة العميد طارق فائق مدير الإدارة ، تنفيذ الحملات المرورية المكثفة بمختلف المراكز والمدن، فى إطار خطة متكاملة للتصدى للمخالفات المرورية والمركبات غير المرخصة، وتحقيق الإنضباط المرورى .

ضبط 13 مخالفة لتوك توك وموتوسيكلات

وأسفرت الحملات المرورية التى تم تنفيذها بإشراف العميد طارق فائق مدير إدارة المرور عن ضبط 13 مخالفة متنوعة لتوك توك وموتوسيكلات، وذلك فى إطار جهود التصدى للمركبات المخالفة وغير المرخصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .



تعكس الحملات المرورية التى تنفذها إدارة مرور أسوان إستمرار الجهود المبذولة لإحكام الرقابة على الطرق، وضبط المركبات المخالفة وغير المرخصة، بما يسهم فى تحقيق الإنضباط المرورى، ورفع مستوى السلامة على الطرق، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .