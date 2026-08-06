مواصفات اوبل فرونتيرا 2027 الجديدة.. صور وأسعار

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اوبل فرونتيرا موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اوبل فرونتيرا موديل 2027 الجديدة ، وتنتمي فرونتيرا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات اوبل فرونتيرا موديل 2027

زودت سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

اوبل فرونتيرا موديل 2027

ويوجد بـ سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 أيضا، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix .

محرك اوبل فرونتيرا موديل 2027

اوبل فرونتيرا موديل 2027

تحصل سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ اوبل فرونتيرا موديل 2027

اوبل فرونتيرا موديل 2027

تمتلك سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سعر اوبل فرونتيرا موديل 2027

اوبل فرونتيرا موديل 2027

تباع سيارة اوبل فرونتيرا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 190 ألف جنيه .