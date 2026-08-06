10 أخطاء يجب تجنبها لضمان النجاح في امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني"

حذر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، طلاب الثانوية العامة قبل امتحانات الدور الثاني 2026 ثانوية عامة ، من أخطاء يجب تجنبها لضمان النجاح .

الإستغراق في التفكير في النتيجة السابقة، وتضييع الوقت في ذلك بدلا من استثماره في المذاكرة والمراجعة.

تكرار نفس الأخطاء التي وقع فيها الطالب في الدور الأول، مثل النوم لفترات طويلة أو الإسراف في استخدام الإنترنت.

الإنشغال بتقديم تظلمات على النتيجة والحديث عما تعرض له من وجهة نظره من ظلم، بل عليه التركيز في المذاكرة والمراجعة.

التفكير دائما في أن صورته تغيرت وأصبحت سلبية لدى الآخرين، لأن هذه الأفكار لا أساس لها من الصحة ولن تساعده على تحقيق هدفه.

الاعتقاد بأنه سيمر بنفس ضغوط الامتحانات التي مر بها في الدور الأول، بل يجب أن يعي أن امتحانات الدور الأول كانت 8 امتحانات على مدار أكثر من 21 يوما، بينما امتحانات الدور الثاني هي امتحانان فقط على مدار يومين.

الإحباط وعدم الاهتمام بالمذاكرة أو الإجابة في الامتحانات، بل يجب أن يعي أنه لا تزال هناك فرصة أمامه لدخول الكليات أو حتى المعاهد، وأن تضييع أي درجة قد يؤثر على فرصه في الاختيار.

مذاكرة ومراجعة جميع دروس المادة بنفس القدر من التركيز والوقت، بل يجب إعطاء أولوية خاصة للدروس التي كانت تمثل صعوبة بالنسبة له.

تجاهل السعي إلى فهم بعض الدروس التي لم يكن يفهمها، أو تجاهل معرفة كيفية الإجابة عن بعض الأسئلة التي لا يستطيع حلها، بل عليه أن يطلب من المعلم إعادة شرحها له أو مساعدته في الوصول إلى الإجابات الصحيحة.

الإسراف في متابعة أخبار الكليات وأخبار زملائه الناجحين عبر الإنترنت، مما قد يقلل من تركيزه ويشتت انتباهه.

فقدان الأمل والاعتقاد بأن امتحانات الدور الثاني ستكون صعبة بالنسبة له مثل امتحانات الدور الأول، بل عليه أن يدرك أن امتحانات الدور الثاني غالبا ما تكون أبسط من امتحانات الدور الأول.

جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 وذلك للنظامين الجديد والقديم.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 لطلاب النظام الجديد يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026، وتستمر حتى الخميس الموافق 27 أغسطس 2026.

كما تبدأ امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 لطلاب النظام القديم يوم السبت الموافق 220 أغسطس 2026، وتستمر حتى الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 لطلاب مدارس المكفوفين، حيث تبدأ امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026، وتستمر حتى الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026، وفقًا للجدول المعتمد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026 وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات.

