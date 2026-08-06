ضبط طن و34 كيلو جرام حلوى المولد النبوي داخل مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية ببورسعيد |صور

انطلق حراك رقابي واسع النطاق بمحافظة بورسعيد يستهدف مصانع إنتاج حلوى المولد النبوي الشريف للتحقق من تطبيق أعلى معايير الجودة والنظافة، وضمان وصول غذاء آمن وصحي لجميع المواطنين دون تهاون.

جاء ذلك بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وبناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد وجهاز حماية المستهلك.

وفي هذا إطار، شن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد حملة رقابية مشتركة بالمنطقة الصناعية، بقيادة الدكتورة نشوى الريس مدير فرع الهيئة، والأستاذ أحمد جابر زهران مدير الرقابة بالهيئة، والأستاذة سماح فايد مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببورسعيد، وبمشاركة الأستاذ محمد إسماعيل مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك، والدكتور محمد هادي والمهندسة دنيا حسن مفتشي الأغذية بالهيئة.

أبرز نتائج الحملة والضبطيات:

مصنع غير مسجل ومخالف:

أسفر المرور والتفتيش على أحد مصانع إنتاج الحلوى بالمنطقة الصناعية عن ثبوت عدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إضافة إلى عدم استيفائه للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، مما يشكل خطرًا على سلامة المواد الغذائية المُنتجة.

تلاعب في البيانات والمنشأ: كشفت الحملة عن غياب البيانات الخاصة بكل صنف على الغلاف الداخلي للقطع، فضلاً عن تدوين بيانات على الكراتين الخارجية مخالفة لطبية الأصناف الموجودة بداخلها، مع كتابة اسم مصنع آخر بخلاف المصنع الفعلي المنتج.

التحفظ على المضبوطات:

تم التحفظ على طن و٣٤ كيلو جرام (١٠٣٤ كجم) من أصناف (فولية، سمسمية، ملبن جيلي، جوزية مكسرات، وحمصية).

هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، وجارٍ عرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع التنبيه المشدد على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية، وتأكيد الهيئة على استمرار حملاتها التفتيشية الدورية على الأسواق والمنشآت الغذائية لتأمين صحة وسلامة المواطنين.