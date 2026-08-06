قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البانيه يبدأ من 180 جنيها ..أسعار الفراخ اليوم الخميس
وزارة الدولة للإعلام تدعو إلى الاستخدام المسئول لصفحات التواصل الاجتماعي
وزارة الدولة للإعلام تدعو للاستخدام المسؤول لصفحات التواصل الاجتماعي
مدبولي يستقبل خالد العناني.. تعاون مصري مع اليونسكو لتطوير التعليم والثقافة والذكاء الاصطناعي
العاصفة الاستوائية «مايماي» تضرب مقاطعة «إيلوكوس سور» الفلبينية
ضياء رشوان: قوة الحضور الرقمي المصري رصيد وطني يتطلب حماية الحقوق وصون قيم المجتمع
6 أغسطس الافتتاح والتشغيل ..حكاية «قناة السويس الجديدة» التي عززت مكانة مصر على خريطة الملاحة العالمية
بياناتك في خطر .. كيف تمسح ملفاتك القديمة بذكاء لضمان عدم استرجاعها؟
حالة الطقس اليوم الخميس.. الأرصاد تحذر من رياح مُثيرة للرمال واضطراب الملاحة
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
وزير الكهرباء : تعظيم عوائد مصر من استخلاص الخامات والمواد والمعادن النادرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط طن و34 كيلو جرام حلوى المولد النبوي داخل مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية ببورسعيد |صور

ضبط حلويات غير صالحة فى بورسعيد
ضبط حلويات غير صالحة فى بورسعيد
محمد الغزاوى

 انطلق حراك رقابي واسع النطاق بمحافظة بورسعيد يستهدف مصانع إنتاج حلوى المولد النبوي الشريف للتحقق من تطبيق أعلى معايير الجودة والنظافة، وضمان وصول غذاء آمن وصحي لجميع المواطنين دون تهاون.

جاء ذلك بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وبناءً على توجيهات  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد وجهاز حماية المستهلك.

وفي هذا إطار، شن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد حملة رقابية مشتركة بالمنطقة الصناعية، بقيادة الدكتورة  نشوى الريس مدير فرع الهيئة، والأستاذ  أحمد جابر زهران مدير الرقابة بالهيئة، والأستاذة  سماح فايد مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببورسعيد، وبمشاركة الأستاذ محمد إسماعيل مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك، والدكتور  محمد هادي والمهندسة  دنيا حسن مفتشي الأغذية بالهيئة.

 أبرز نتائج الحملة والضبطيات:

مصنع غير مسجل ومخالف: 

أسفر المرور والتفتيش على أحد مصانع إنتاج الحلوى بالمنطقة الصناعية عن ثبوت عدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إضافة إلى عدم استيفائه للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، مما يشكل خطرًا على سلامة المواد الغذائية المُنتجة.

تلاعب في البيانات والمنشأ: كشفت الحملة عن غياب البيانات الخاصة بكل صنف على الغلاف الداخلي للقطع، فضلاً عن تدوين بيانات على الكراتين الخارجية مخالفة لطبية الأصناف الموجودة بداخلها، مع كتابة اسم مصنع آخر بخلاف المصنع الفعلي المنتج.

التحفظ على المضبوطات:

 تم التحفظ على طن و٣٤ كيلو جرام (١٠٣٤ كجم) من أصناف (فولية، سمسمية، ملبن جيلي، جوزية مكسرات، وحمصية).

هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، وجارٍ عرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع التنبيه المشدد على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية، وتأكيد الهيئة على استمرار حملاتها التفتيشية الدورية على الأسواق والمنشآت الغذائية لتأمين صحة وسلامة المواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد حماية المستهلك سلامة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوبري قصر النيل

عمرك شفت المنظر قبل كده؟.. لحظة فتح كوبري قصر النيل لعبور المراكب

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ..متى يعود الطلاب للفصول؟

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

مشغولات ذهبية

عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس

المطعم

مكانك مش هنا صلي عند الحمامات.. سيدة تروي تفاصيل منع صديقتها من الصلاة داخل مطعم شهير

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتابع موقف عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة 15 مايو

الطائرات

انخفاض حركة المسافرين الدوليين في آسيا والمحيط الهادئ 1% خلال يونيو جراء ارتفاع أسعار الوقود

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة السبت لإجراء أعمال صيانة طارئة

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

فيديو

2026 عام الأحزان

2026 عام الأحزان؟ نجوم فقدوا أقرب الناس إليهم وصدفة غريبة جمعت بينهم

محمد صلاح

هتافات واحتفالات ورقص.. هوس الأتراك خلال استقبال محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد