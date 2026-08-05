محافظ بورسعيد ينتقل إلى منزل مواطن طريح الفراش ويوجه بتوفير الرعاية والدعم العاجل

انتقل محافظ بورسعيد إلى منزل المواطن مؤمن، للاطمئنان على حالته الصحية والوقوف على احتياجاته، وذلك عقب تداول استغاثة تكشف معاناته الإنسانية

محافظ بورسعيد يؤكد استمرار دعم الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.. والاستجابة الفورية

حيث تعرض المواطن لحادث تسبب في تدهور حالته الصحية بصورة بالغة، أفقده القدرة على الحركة وأصبح طريح الفراش، ويعتمد في غذائه على اللبن فقط، كما يحتاج بصورة مستمرة إلى حفاضات طبية، وعلاج لقرح الفراش، وأدوية ومستلزمات علاجية، في ظل ظروف معيشية صعبة تمر بها أسرته بعد أن اضطرت زوجته إلى ترك عملها للتفرغ لرعايته، ليصبح مصدر دخل الأسرة محدودًا، وهو ما استدعى سرعة التدخل لتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة

وخلال الزيارة، قدم محافظ بورسعيد مساعدات مالية وغذائية عاجلة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب المستلزمات الضرورية للحالة، مع تكليف الجهات المختصة بمتابعة حالته الصحية بصورة مستمرة، والتنسيق لتلبية احتياجاته الإنسانية وتخفيف الأعباء عن أسرته

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تواصل نهجها في دعم الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، ولن تدخر جهدًا في الاستجابة السريعة لاستغاثات المواطنين، سواء الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال القنوات الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على استمرار متابعة الحالة وتقديم أوجه الدعم اللازمة لها خلال الفترة المقبلة