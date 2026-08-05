محطة جديدة من محطات التطوير.. محافظ بورسعيد يتابع بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن الوفاء

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة مساكن الوفاء بحي الضواحي، كما تابع أعمال رفع الرتش بشارع محمد علي، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق بيئة حضارية وآمنة لأهالي المحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة العميد اسلام بهنساوي رئيس حي الشرق الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي

تطوير شامل يشمل البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ورصف الطرق

واطلع محافظ بورسعيد على خطة تطوير منطقة مساكن الوفاء، والتي تتضمن رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورصف الطرق، وزيادة معدلات الإضاءة، والتوسع في إنشاء وتطوير المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة

كما تابع المحافظ أعمال رفع الرتش الجارية بشارع محمد علي، ووجه بسرعة الانتهاء منها، مع تكثيف المعدات والعمالة اللازمة، لضمان الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للشارع وتهيئة المنطقة لاستكمال أعمال التطوير