استمرارا لمحطات التطوير بحي المناخ.. محافظ بورسعيد يتفقد 72 عمارة بالمنطقة الأولى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، بدء أعمال التطوير الشامل الجارية لـ72 عمارة بالمنطقة الأولى بحي المناخ، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستكمال مشروعات تطوير المناطق السكنية، واستمرار محطات التطوير التي يشهدها حي المناخ، بما يحقق نقلة حضارية ويعزز جودة الحياة للمواطنين

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات

واطلع محافظ بورسعيد على بدء تنفيذ الأعمال الجارية، والتي تشمل دهان واجهات العمارات، ورفع كفاءة نوازل الصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين منظومة الإضاءة، وتطوير المسطحات الخضراء، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية جديدة لأهالي المنطقة الاولى، والارتقاء بالمظهر الحضاري ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

نقلة نوعية جديدة لأهالي المناخ.. تطوير شامل للبنية التحتية وواجهات العمارات والإضاءة والمسطحات الخضراء

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة سرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وشدد محافظ بورسعيد على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تحقيق المستهدف من خطة التطوير، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات، ويواكب جهود المحافظة في الارتقاء بكافة المناطق السكنية بحي المناخ