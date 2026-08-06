ظهور ثالث للتحكيم المصري اليوم في أمم أفريقيا للسيدات بالمغرب

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الثلاثي المصري، حسام عزب حجاج وشاهندا المغربي ويارا عاطف، ضمن طاقم تحكيم لقاء منتخبي مالي وغانا، الذي سيقام على إستاد مولاي رشيد.

وينطلق اللقاء بين مالي وغانا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، التي تقام بالمغرب.

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من: الجنوب أفريقية أخونا زينيث ماكاليما حكمة للساحة، ويعاونها كل من كوينسي كلوديا فيكتوريا مساعدة أولى، والمصرية يارا عاطف مساعدة ثانية، والمصرية شاهندا المغربي حكمة رابعة، وهدي عافين حكمة مساعدة احتياطية وليتيسيا أنتونيلا فيانا حكمة لتقنية الفيديو ويساعدها المصري، حسام عزب حجاج.

ويعد هذا هو الظهور الثالث للثلاثي المصري في أمم أفريقيا للسيدات