بعد انتشار فيديو الواقعة.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قائد سيارة ملاكى لقيامه بالتحرش بإحدى الفتيات حال سيرها بأحد الشوارع بالجيزة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الفتاة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 2 الجارى وحال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم قام قائد سيارة ملاكى بالتحرش بها.





أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





