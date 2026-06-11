معاها حشيش.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة.

كانت قد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.





عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها "هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى – كمية من مخدر الحشيش.

بمواجهتها اعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى وقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





