خبطه وجرى.. القبض على سائق سيارة نقل صدم قائد دراجة نارية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالإصطدام بقائد دراجة نارية حال سيرهما بأحد الطرق السريعة بالقاهرة مما أدى لإصابته وفر هارباً.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشان ، وأمكن تحديد قائد الدراجة النارية (عامل توصيل "مصاب بسحجات متفرقة" – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) وبسؤاله أقر بأنه حال سيره بالطريق المشار إليه قام قائد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو بالإصطدام به والتسبب فى إصابته وفر هارباً.





أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد.





تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





