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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

1200 قطعة حشيش .. المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات بطور سيناء

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، على اثنين من المتاجرين بالمواد المخدرة، بعد إدانتهما بحيازة والاتجار في 1200 قطعة من مخدر الحشيش، بلغ وزنها نحو 14 كيلو و250 جرامًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي جابر وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.


وتعود وقائع القضية إلى 13 فبراير 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة طور سيناء تفيد بقيام المتهمين يوسف س.ح.س (31 عامًا)، غفير محاجر ومقيم بمدينة رأس سدر، وعطية ص.ع.م (29 عامًا)، سائق حفار بإحدى الشركات، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على المتعاطين وتجار التجزئة.


وكشفت التحريات أن المتهمين كانا يستخدمان سيارة تحمل رقم (ج.ن.ق 8432) في نقل وتوزيع المواد المخدرة، واتخذا من السيارة وسيلة لإخفائها والتنقل بها داخل نطاق مدينة طور سيناء.
وبعد التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن من جهات التحقيق، تم إعداد كمين أمني محكم عقب ورود معلومات تفيد باستعداد المتهمين لتسليم كمية من المواد المخدرة بأحد الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع المنشية القديم بمدينة طور سيناء.
وعند اقتراب القوات الأمنية من موقع الكمين، حاول أحد المتهمين الفرار، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين.


وأسفر تفتيش المتهم الأول عن العثور على رخصة قيادة وهاتف محمول ومبلغ مالي قدره 400 جنيه، فيما عُثر بحوزة المتهم الثاني على مبلغ مالي قدره 6001 جنيه.


كما أسفر تفتيش السيارة عن العثور على جوال بلاستيكي موضوع أمام المتهمين، بداخله 1200 قطعة من مخدر الحشيش. وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات البيع، فيما استخدما الهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء، والسيارة في نقل وتوزيع المواد المخدرة.

وتم تحرير المحضر رقم 372 لسنة 2026 جنح طور سيناء، وبالعرض على جهات التحقيق، تقرر حبس المتهمين احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها، مع التحفظ على السيارة وإيداع المبالغ المالية المضبوطة بخزينة المحكمة.
وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.


وعقب استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 296 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء. وبجلسة اليوم، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه.
 

جنوب سيناء محكمة مخدرات حبس حشيش

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