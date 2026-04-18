جنان شرم تتحول إلى واجهة استثمارية وسياحية جديدة بخليج نعمة

بحث اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مع الدكتور المهندس الاستشاري أحمد عواد، إعداد دراسة متكاملة لتطوير عدد من المواقع الحيوية بمدينة شرم الشيخ، وفي مقدمتها منطقة “جنان شرم” الواقعة بقلب خليج نعمة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنويع المنتج السياحي وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية.

ووجّه المحافظ بإعداد تصور شامل لتطوير المنطقة، وإقامة مشروع متكامل يضم أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية، بما يحولها إلى متنفس حضاري ومزار عالمي جديد، يعزز من مكانة شرم الشيخ على خريطة السياحة الدولية، ويثري التجربة السياحية لزوار المدينة من مختلف الجنسيات.

وأكد المحافظ أن المشروع يستهدف تقديم نموذج تنموي متكامل يجمع بين الخدمات الترفيهية والتجارية، بما يسهم في دعم تنافسية المدينة كوجهة سياحية عالمية، ورفع كفاءة البنية السياحية والخدمية بها.

كما تناول الاجتماع بحث إنشاء كومباوند سكني متكامل بالمنطقة، يلبي احتياجات شرائح متعددة، ويدعم خطط التوسع العمراني المنظم، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والتخطيطية بما يتناسب مع الطبيعة السياحية الفريدة للمدينة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إعداد الدراسات الفنية والتخطيطية للمشروع، والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ رؤية متكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.