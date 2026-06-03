استبعاد مسئول بتعليم القليوبية بسبب فيديو مُتداول مع ولية أمر

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم القليوبية تفاصيل فيديو مُتداول لمسئول بالتعليم مع ولية أمر تلميذ ، حيث أُحيل للتحقيق واستبعد من منصبه.



وكشف المصدر أن الواقعة الخاصة بالفيديو المتداول لأحد مسئولي التعليم الإعدادي بالمديرية ليست حديثة، مؤكدًا أنه تم التعامل معها فور العلم بها منذ نحو أسبوعين.

وأوضح المصدر، أن المسئول المذكور أُحيل إلى التحقيق وتم استبعاده من موقعه، مشيرًا إلى أن الفيديو جرى تصويره بواسطة ساعة ذكية (Smart Watch).

وأكد المصدر أن مديرية التربية والتعليم في القليوبية، لا تتهاون مع أي مخالفة أو تجاوز، وتتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة فور رصد أي واقعة تستدعي التحقيق.

وأضاف أن السيدة الظاهرة في الفيديو هي ولية أمر لتلميذ بالمرحلة الابتدائية، وكانت تسعى لنقل نجلها من مدرسة لأخرى، وعقب الاطلاع على تفاصيل الواقعة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري وإحالة المسئول المختص للتحقيق واتخاذ اللازم.