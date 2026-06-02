منطقة القليوبية الأزهرية تؤكد جاهزية جميع اللجان لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

ترأس فضيلة الشيخ مجدي أتى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اجتماعًا موسعًا لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، بحضور فضيلة الشيخ إبراهيم الخولي، مدير عام شؤون التعليم بالمنطقة، والأستاذ ماهر عبدالحق، مدير إدارة الامتحانات، وذلك لمتابعة جاهزية اللجان والوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بسير الامتحانات.



وخلال الاجتماع، تمت مراجعة التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، ومناقشة مختلف الجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية المتعلقة بإدارة اللجان، بما يضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.



وأكد فضيلة رئيس المنطقة أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وضرورة تحلي جميع القائمين على أعمال اللجان بالدقة والمسؤولية في أداء مهامهم، بما يسهم في انتظام سير الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.



كما شدد فضيلته على أهمية المتابعة المستمرة داخل اللجان، وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة أو معوقات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان حسن سير العمل داخل جميع اللجان.



وتناول الاجتماع عددًا من الإجراءات التنظيمية الخاصة بتأمين اللجان وتوفير المناخ الملائم لأداء الطلاب امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والانضباط، بما يساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص منطقة القليوبية الأزهرية على الإعداد الجيد لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، التي ستنطلق السبت المقبل، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية، بما يعكس رسالة الأزهر التعليمية ويحقق مصلحة الطلاب.